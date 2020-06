Europees Parlement roept op einde te maken aan Zwarte Piet

Europese landen moeten breken met hun ‘racistische en afrofobische tradities, zoals black face’. Dat zegt het Europees Parlement in een vrijdagavond aangenomen resolutie. Zwarte Piet is een van de gebruiken waar het parlement graag een einde aan ziet komen.

De resolutie vat een debat samen over de antiracistische protesten in de nasleep van de dood van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die in de stad Minneapolis stierf bij politiegeweld. Een amendement dat de Europese landen oproept om hun racistische en afrofobische tradities stop te zetten, kreeg de steun van 415 parlementsleden, tegenover 216 stemmen tegen en 55 onthoudingen.

Breder dan Zwarte Piet

Het parlement vraagt in punt 16 van de resolutie om met name geen tradities in ere te houden waarbij aan blackfacing gedaan wordt: blanke mensen die hun gezicht zwart of bruin maken om zo voor iemand van een andere huidskleur door te gaan. Het begrip heeft betrekking op Zwarte Piet, zoals die in België en Nederland bekend is, maar gaat breder. Ook in films en televisieprogramma’s en tijdens toneelvoorstellingen duikt black face soms op.

Van de Vlaamse Europarlementsleden steunden Hilde Vautmans en Guy Verhofstadt (Open VLD), Kathleen Van Brempt (SP.A) en Petra De Sutter (Groen) het amendement. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen, net als Kris Peeters (CD&V). Zijn partijgenote Cindy Franssen onthield zich.

Met de resolutie in haar geheel wil het parlement racisme, discriminatie en xenofobie in al hun vormen streng veroordelen. De tekst kreeg de steun van 493 parlementsleden. 104 stemden tegen, 67 onthielden zich.