Vlaams Belang de grootste, SP.A klimt naar plaats 3

In een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, Le Soir en RTL blijft Vlaams Belang de grootste partij in Vlaanderen. Opvallend: de SP.A haalt Open VLD en CD&V in en staat plots derde.

De peiling werd tussen woensdag 10 en maandag 15 juni 2020 online afgenomen door Ipsos, bij 2.517 Belgen van 18 jaar en ouder. De maximale foutenmarge bedraagt 3,2 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4,1 procent in Brussel.

Vlaams Belang staat duidelijk op de eerste plaats in deze peiling met 27,7 procent. Dat is 9 procentpunten meer dan bij de verkiezingen en even hoog als bij de peiling in maart. (Ter vergelijking: ook in De Stemming, een onderzoek van De Standaard, de VRT, de VUB en de Universiteit Antwerpen eindigde de partij als eerste met 24,5 procent.)

N-VA volgt op enige afstand met 20 procent. In maart was het 20,7 maar bij de verkiezingen van vorig jaar zat N-VA een stuk hoger met 25,5 procent.

De opvallendste prestatie komt misschien wel van de SP.A. De nieuwe voorzitter Conner Rousseau en zijn opvallende rol bij de formatie leiden de partij naar 12,5 procent (10,8 was de verkiezingsuitslag). De SP.A wordt daarmee de derde partij voor CD&V (11,8) en Open VLD (10) - al zijn de verschillen tussen deze drie door de foutenmarge bij deze peiling eigenlijk onbestaande.

Groen klokt in deze peiling af op 9,4 procent en is erg stabiel in zijn resultaten.

Wallonië

Bij de Franstaligen blijft de PS de grootste met 23,7 procent (verkiezingsresultaat: 26,1). De MR haalt 20,5 procent (hetzelfde als bij de verkiezingen). Hier is het de PTB die verrast: de partij klimt naar 18,7 procent en staat derde voor Ecolo (15,1). Bij de verkiezingen in mei zat de PTB aan 13 procent.