Muylle wil zeven extra Zorgcentra na Seksueel Geweld

Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) plant 13,5 miljoen euro extra voor de oprichting van zeven Zorgcentra na Seksueel Geweld naast de bestaande drie.

Tegen 2023 moeten in ons land tien in plaats van drie Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) volledig operationeel zijn. Deze centra zijn verbonden aan ziekenhuizen.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er terecht voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking, advies en bijstand van politie en parket.

‘Slachtoffers zijn tevreden dat ze alle hulp op één plaats vinden. Slachtoffers van seksueel geweld moeten overal in ons land terechtkunnen voor die goede begeleiding’, zegt minister Muylle aan Belga.

Het is niet de eerste keer dat de uitbreiding van de centra op de plank ligt. Elke Sleurs (N-VA), toenmalig Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, bestelde in 2015 een studie naar de haalbaarheid van de oprichting van ZSG.

Nadat Sleurs uit de regering-Michel stapte, nam haar partijgenote Zuhal Demir die bevoegdheid over. Demir verwezenlijkte de oprichting van drie Zorgcentra in Brussel, Luik en Gent in 2017. Toen de N-VA in december 2018 uit de regering stapte, nam Kris Peeters (CD&V) de fakkel over.

Peeters maakte in 2019 geld vrij voor de uitbreiding van de bestaande centra en de oprichting van drie extra Zorgcentra. In februari van dit jaar zei Muylle dat ze daar nog eens vier extra ZSG aan zou toevoegen. Volgens de minister heeft iedere provincie baat bij een ZSG.

Het plan om het aantal Zorgcentra van drie naar tien uit te breiden werd vorige week goedgekeurd door de ministerraad. Die uitbreiding vat dit jaar aan en moet binnen drie jaar afgerond zijn. Voor alle Zorgcentra samen wordt een budget voorzien van 13,5 miljoen euro in 2021.

Dit budget zal aangroeien tot 17,8 miljoen euro vanaf 2023.

De eerste drie Zorgcentra maakten deel uit van een pilootproject. De evaluatie door het ‘International Centre for Reproductive Health’ van de UGent (UGent-ICRH) toonde het succes hiervan aan.

Zo lag het aantal slachtoffers die zich aanmeldden in het eerste jaar hoger dan verwacht. Volgens Muylle tonen prognoses dat het huidige cijfer van drie meldingen per dag kan stijgen tot dertien per dag dankzij een ruimer werkingsgebied van de Zorgcentra.