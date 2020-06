Twee Oost-Vlamingen omgekomen bij vliegtuigcrash in Frankrijk

Een vliegtuig met twee zitplaatsen van het type ULM, dat was opgestegen in België, is vrijdagochtend neergestort ten zuidoosten van Dieppe (Seine-Maritime). Daarbij zijn twee Oost-Vlamingen om het leven gekomen.

Het vliegtuig was vrijdagochtend in alle vroegte opgestegen op de luchthaven van Wevelgem. Rond 11 uur stortte het neer op een helling die grenst aan de D36 in het Franse Dieppe. ‘De twee mensen zijn omgekomen’, klinkt het bij de politie van Seine-Maritime. ‘De identiteit van de slachtoffers en de redenen voor de crash zijn nog onbekend. Het gaat om een vliegtuig van het type Aveko VL-3 Evolution.’

De slachtoffers zijn twee Oost-Vlamingen. Het gaat om een ervaren vlieginstructeur van een van de scholen op de luchthaven in Wevelgem en een aspirant-pilote. Zij vlogen richting Zuid-Frankrijk, maar het is nog onduidelijk wie aan het vliegen was. Voor het vertrek had de vrouw nog gepost op sociale media dat ze familie zou bezoeken.

Het parket van Dieppe heeft een onderzoek geopend.