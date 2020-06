Ribbelstrook moet brokkensnelweg veiliger maken

Een ribbelstrook die vrijdagnacht wordt aangebracht moet soelaas bieden voor de door ongelukken geplaagde E17. Toch blijft het stuk snelweg ter hoogte van Destelbergen voor hoofdpijn zorgen bij politie en Wegen en Verkeer.

‘Bestelwagen en vrachtwagen gebotst ter hoogte van Destelbergen. Nog zeker twee uur hinder op de E17 richting Gent. Het verkeer wordt via een parallelweg omgeleid naar de ring.’

Het bericht van vrijdagochtend was geen alleenstaand (on)geval. Nog geen vier dagen eerder reden drie vrachtwagens op bijna exact dezelfde plek op een file in. Zwaargewonden vielen er gelukkig niet. Brokstukken en een verloren lading lijm zorgden wel voor zware hinder.

Voldoende signalisatie

Destelbergen is voor de pendelaar ondertussen synoniem geworden voor ongevallen, omleidingen en lange files. Het verkeer wordt er al enkele weken door werkzaamheden naar een versmalde rijstrook geleid. ‘We hebben de situatie op voorhand grondig ingeschat’, zegt Sylvie Syryn, woordvoerdster van Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. ‘Er is voldoende signalisatie ingezet die chauffeurs er attent op moeten maken hun snelheid te matigen. De afgelopen weken is daar zelfs nog extra signalisatie bijgekomen en hebben we het verbod op cruisecontrol uitgebreid.’

Vannacht zal een bijkomende ribbelstrook voor extra voorzichtigheid moeten zorgen. Wie niet op de weg let maar op zijn smartphone, voelt dan aan de ribbels dat hij/zij moet opletten.

Onoplettendheid

Syryn kan niet meteen inschatten waarom het stuk E17 de voorbije weken voor zoveel ongelukken zorgde. ‘We blijven de situatie op de voet volgen’, klinkt het.

Bij de federale wegpolitie hebben ze wel een mogelijke verklaring. ‘Veel ongelukken zijn te wijten aan onoplettendheid’, zegt een woordvoerder. ‘Het gaat dan vooral om mensen die achter hun stuur bezig zijn met hun gsm of laptop en daardoor een vertraging van het verkeer niet opmerken. Omdat er vooral file is op de rechterrijstrook en vrachtwagenchauffeurs uit gewoonte hun linkerkant in het oog houden om hun snelheid te bepalen, botsen ze op de auto voor hen.’ De wegpolitie zet op dit moment motoragenten in die op de snelweg chauffeurs aanmanen zich aan de regels te houden. Ook staan op overliggende bruggen observatoren die met een verrekijker in de cabines van truckchauffeurs turen om te controleren op oplettendheid.

De komende weken wil de politie nieuwe campagnes lanceren die wijzen op de gevaren van gsm-gebruik achter het stuur.

Hoe dan ook is Destelbergen nog niet meteen van zijn wegenwerken af. De huidige werf zal pas in november voltooid zijn. Vanaf mei 2021 tot november volgend jaar wordt de E17 richting Antwerpen onder handen genomen.