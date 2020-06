Jagmeet Singh, leider van de NDP in het Canadese parlement, moest woensdag het parlement verlaten nadat hij een collega tijdens de zitting ‘racist’ genoemd had. Singh had een motie ingediend om racisme in Canada aan te pakken en was verbaasd toen een collega niet instemde. In een persconferentie legt Singh emotioneel uit waarom hij zo reageerde, zoals u hierboven ziet.