Belg krijgt niet tien, maar twaalf gratis treinritten

Er is dan toch een akkoord tussen de regering en de NMBS over de gratis treinritten waar alle Belgen recht op hebben in het kader van de relance na de coronacrisis. De formule wordt iets aangepast: er komt geen eenmalige Rail Pass van 10 ritten, maar gedurende zes maanden heeft elke Belg recht op twee gratis ritten per maand.

De treintickets worden enkel toegekend aan wie ze specifiek aanvraagt. Door de geldigheid ook te beperken tot één maand, moet zo vermeden worden dat het ongezond druk wordt in de treinstellen. Per maand komt er een campagne met mogelijke bestemmingen om zo de door de coronacrisis getroffen sectoren te ondersteunen. De actie krijgt de naam ‘tournée nationale’ mee.

Volgens Groen-Kamerlid Kim Buyst (Groen) moeten er voor de operatie geen extra middelen worden uitgetrokken. De financiering ervan zou passen binnen de al voor de NMBS voorziene compensatie voor de coronacrisis.

De toekenning van de gratis treintickets verliep erg moeilijk. Toen de superkern de beslissing bekend maakte, liet de NMBS misnoegd weten dat er geen overleg was geweest. Er rezen ook al snel vragen over de kostprijs, en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Maandag liet de raad van bestuur van de NMBS nog weten zich tegen de gratis Rail Pass te blijven verzetten, maar Bellot liet hen weten dat de maatregel doorgevoerd zou worden. Uiteindelijk gebeurt dat dus in aangepaste vorm.