KBC’s Kate eist plaats op onder de zon op naast Google en Amazon

KBC Groep heeft een prototype voorgesteld van uw persoonlijke bankier van de toekomst. ‘Kate’ is gebaseerd op artificiële intelligentie die oplossingen op maat voorstelt.

De versie van Kate die KBC voorstelt, is nog een prototype maar KBC Bank ziet deze artificiële intelligentie-assistente als een cruciale factor in de bank van morgen. En morgen is eigenlijk al november als de AI-assistente van KBC dan in België en Tsjechië gelanceerd wordt en klanten voor een tiental diensten persoonlijk advies kan verstrekken.

Kate vervoegt daarmee het rijtje van AI- assistenten zoals Alexa (Amazon), Google Home en Siri. Johan Thijs, ceo van KBC, is al enkele jaren overtuigd dat die grote techbedrijven zijn grootste concurrent zijn. Artificiële intelligentie maakt al opgang in de financiële wereld. Belegingsrobots werken al met algortimes, maar Kate mikt breder.

Het wil een AI-assistente zijn die u zowel suggesties doet over uw beleggingsportefeuille, suggesties over bij welke energieleverancier je geld kan besparen, je check-in in een ziekenhuis met je verzekeraar regelt en je helpt bij andere te maken keuzes. Zeg maar een dienstenplatform waarvan bancaire diensten één van de modules is.

Dit AI-gebaseerd model van bankieren, dat al in gefragmenteerde vorm in onze contreien bestaat, is gebaseerd op leren van data. Data is voor Thijs vandaag wat de komst van elektriciteit 100 jaar geleden was. Een bron van allerlei nieuwe mogelijkheden die bestaande jobs doet verdwijnen en nieuwe jobs creëert. Banken die zich vandaag beperken tot het digitaliseren van bestaande diensten, zijn een vogel voor de kat, zegt Thijs.

Het probleem met systemen die op data gebaseerd zijn en pro-actief werken, is dat ze maar goed kunnen functioneren als de klant expliciet toegang geeft tot het bijhouden en gebruiken van hun data. In die zin is het systeem tamelijk intrusief en zal een deel van de bevolking niet meedansen met Kate. Toch is Thijs optimistisch. ‘Ik denk dat tussen nu en twee jaar één klant op vier gebruik zullen maken van deze toepassing.’

Spelers als Google, Facebook en Amazon zijn technologisch vele maatjes groter dan KBC. Waarom denkt Thijs dan dat deze reuzen hem niet in de hoek gaan duwen? ‘Denken we dat we ze technologisch kunnen verslaan? Helemaal niet, maar wij hebben wel het voordeel dat als er iets is, de klant nog bij ons op kantoor kan langsgaan. Als je een issue hebt met Amazon, waar loop je dan binnen?’, zegt Thijs.

En voegt hij eraan toe: ‘de mensen vertrouwen hun bank en dat moeten we koesteren, maar is je vertrouwen in Amazon even groot?’ Thijs zegt ook dat Google niet zomaar alle bancaire diensten kan integreren in de digitale assistent van Google. Alexa (Amazon) werkt in de VS daarom samen met Capital One. Ook enkele grote Amerikaanse banken hebben al een AI-gebaseerde bancair platform.

De coronacrisis heeft de digitalisering sterk aangezwengeld. Zo’ tekende KBC in de eerste 5 weken corona evenveel nieuwe klanten op die een digitale effectenrekening bij Bolero openden als in een heel jaar. Dat gebeurde volledig digitaal. De verwachting is dat mensen nog minder dan voorheen bij hun langsgaan. ‘Als kantoren niet gebruikt worden, gaan we ze niet houden, maar niemand kan vandaag voorspellen hoe die afbouw zal evolueren. We bekijken het elk jaar.’

KBC had normaal gisteren ook een update gegeven over zijn strategische en financiële doelstellingen voor de komende jaren. Die zijn allemaal van tafel door de corona-crisis. Thijs is vandaag wel iets optimistischer dan enkele weken geleden. Bij de kwartaalresultaten kondigde KBC aan uit te gaan van 1,1 miljard euro aan kredietverliezen door corona. Maar op basis van de vragen in verband met betalingsuitstel en kredieten, is Thijs vandaag iets optimistischer. ‘Deze crisis is echter zonder voorgaande, we zijn er nog lang niet uit.’