‘De mol’ komt deze zomer naar Blankenberge

Het populaire Vier-programma ‘De mol’ strijkt deze zomer neer in Blankenberge, met een café en een virtualrealityspel, waarbij bezoekers in hun eigen bubbel de mol moeten ontmaskeren.

Vier, Rodenbach en eventpartner Twice entertainment installeren deze zomer in Blankenberge een café vlak bij de vuurtoren aan de havengeul, dat wordt opgehangen aan het populaire televisieprogramma De mol. Het café krijgt een Grieks thema, een knipoog naar de opnamelocaties van het recente seizoen.

Het café met groot buitenterras zal vanaf 1 juli tot en met 13 september, en de laatste twee weekends van september, gasten verwelkomen, telkens van 10 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.

Schepen van Lokale Economie & Middenstand, Benny Herpoel (N-VA) is tevreden dat De mol naar Blankenberge komt. ‘De mol is een sterk merk. Door dergelijke activiteit naar onze stad te halen, spreken we ook een belangrijke jongere doelgroep aan’, klinkt het.

Daarnaast zal er ook een virtual reality-spel zijn in het thema van De mol. Vier tot zes spelers zullen daarbij op zoek gaan naar de mol. Binnen hun eigen bubbel moeten ze opdrachten tot een goed einde brengen om zo de mol te ontmaskeren.

Het spel zal enkel kunnen gespeeld worden door mensen uit dezelfde bubbel en er is een strikt reservatiesysteem. Daarnaast is er een waarschuwingssysteem waardoor je gesignaleerd wordt indien je te dicht bij elkaar komt.

Ook het spel gaat vanaf 1 juli van start in Blankenberge. Vanaf 2 juli is het ook speelbaar bij The Park in Hasselt, Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk. Reserveren kan via de website van Vier.