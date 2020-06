Barcelona krijgt gelijk in dispuut met Neymar over bonus, Braziliaan moet bijna zeven miljoen euro terugstorten

FC Barcelona trekt in een juridisch gevecht met zijn ex-speler Neymar aan het langste eind. De Spaanse kampioen kreeg van een rechter in Barcelona gelijk in een dispuut over de tekenbonus bij de laatste contractverlenging van de Braziliaan.

Op zijn website laat FC Barcelona vrijdag weten dat Neymar, die in totaal 43,6 miljoen euro eiste van zijn ex-club, zijn klacht afgewezen ziet. Hij moet in tegendeel 6,7 miljoen euro terugstorten aan Barça. Barcelona voegt eraan toe dat Neymar nog in beroep kan gaan en dat de club “haar legitieme belangen vurig zal blijven verdedigen”.

Neymar verlengde zijn contract bij Barcelona in oktober 2016. De volgende zomer zou hij voor de recordsom van 222 miljoen euro naar PSG verhuizen. Ondanks de juridische problemen tussen beide partijen, wordt Neymar al langer aan een terugkeer naar Camp Nou gelinkt. Onder meer sterspeler Lionel Messi zou zijn voormalige spitsbroeder opnieuw graag aan zijn zijde hebben. (belga)