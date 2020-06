Ian Holm (88), die Bilbo Baggins speelde in ‘The lord of the rings’, overleden

De veelzijdige acteur Ian Holm is op 88-jarige leeftijd overleden. De Brit gaf gestalte aan tal van iconische filmpersonages, en schitterde het meest recent nog als Bilbo Baggins in de The lord of the rings-trilogie. Holm speelde ook mee in Alien en Chariots of fire.

‘Het is met grote droefenis dat we aankondigen dat acteur Ian Holm vanmorgen is overleden op 88-jarige leeftijd’, zegt zijn manager aan The Guardian. ‘Hij overleed vredevol in het ziekenhuis, met zijn geliefden om hem heen.’ Het overlijden was het gevolg van de ziekte van Parkinson, waar Holm al geruime tijd aan leed. ‘Hij was charmant, lief en ongelooflijk getalenteerd. We gaan hem missen.’

Ian Holm kreeg tijdens zijn loopbaan als acteur meerdere gegeerde filmprijzen. Zijn rollen in King Lear, Chariots of fire, Alien, The hobbit en The lord of the rings worden gezien als enkele van zijn beste acteerprestaties. Zijn laatste rol speelde hij in 2014, toen hij een Bilbo Baggins speelde in The hobbit: the battle of the five armies.

Holm trouwde vier keer en heeft bij drie van die vrouwen in totaal vijf kinderen.