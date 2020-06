Coach van RB Leipzig begrijpt keuze van topspits om te passen voor slotfase Champions League

Julian Nagelsmann, de hoofdcoach van RB Leipzig, heeft vrijdag op zijn persconferentie, een dag voor de thuiswedstrijd van Leipzig op de voorlaatste speeldag in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund, zijn steun uitgesproken voor zijn aanvaller Timo Werner. Die maakt komend seizoen de overstap naar Chelsea en past voor het vervolg van de Champions League-campagne van Leipzig in augustus.

Hij verkiest zich in Londen voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De Oost-Duitsers staan in de kwartfinales van het kampioenenbal, dat deze zomer tijdens een minitoernooi in Lissabon wordt afgewerkt. “Ik vind het heel vreemd dat Timo nu hevig bekritiseerd wordt”, zei Nagelsmann. “Hij is een groot sportman en ik kan zijn beslissing begrijpen. Timo gaat naar een ander land, met een andere taal. Het lijkt mij logisch dat hij niet het risico wil nemen net voordien geblesseerd te raken.”

De transfer van de 24-jarige aanvaller werd donderdag officieel beklonken. Hij kon vertrekken bij Leipzig voor een vastgelegd bedrag van zestig miljoen euro.

Leipzig mag voor de eindronde van de Champions League geen vervanger aantrekken voor Werner. Het mag wel drie extra spelers, die op dit moment al onder contract staan, toevoegen aan haar Europese spelerslijst.

Voorlopig ligt de focus bij Nagelsmann en zijn spelers nog bij het afwerken van de Bundesliga. Er resten nog twee speeldagen en Leipzig wil zich absoluut opnieuw plaatsen voor het kampioenenbal volgend seizoen. Momenteel staan de roodhemden derde. De top-4 plaatst zich volgend seizoen voor de Champions League. (belga)