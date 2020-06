Politie houdt betoging tegen kritiek op politiegeweld

Aan het Brusselse Justitiepaleis protesteren zo’n 300 politieagenten vanmiddag tegen onder meer de kritiek die de laatste tijd te horen is op politiegeweld. Dat meldt VRTNWS.

Vanmiddag protesteren op het Brusselse Poelaartplein, vlak voor het Justitiepaleis, een driehondertal agenten als reactie op de kritiek op politiegeweld in België. Politiemensen zouden op Facebook de voorbij dagen opgeroepen zijn om in verschillende steden op straat te komen hiervoor. Volgens VRTNWS zullen er ook in Luik, Namen en Charleroi betogingen plaatsvinden.

Als symboliek werden handboeien op de grond gelegd, in navolging van wat de politie in Frankrijk doet tijdens protesten.

Vakbonden steunen de actie niet

De acties worden niet gesteund door de politiebonden. Dat stelde Thierry Belin, de nationale secretaris van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersooneel (NSPV), vanochtend aan de RTBF. Hij voegde er wel aan toe dat hij de ‘frustratie begrijpt’.

Belin laakt ook de timing van het protest. ‘Dit is heel erg in een tijd dat alle bijeenkomsten nog steeds verboden, of in elk geval beperkt zijn.’ Het oogt helemaal niet goed dat de politie nu doet waarvoor ze onlangs burgers nog berispte, klinkt het.

Hij is het ook niet eens met de symboliek van de handboeien. ‘We worden niet afgewezen door onze minister van Binnenlandse Zaken, die ons heeft verdedigd.’

De vakbondsman herinnerde er wel aan dat de politie een van de ‘meest gecontroleerde beroepen, zo niet het meest gecontroleerde, is in België’.

Black Lives Matter

Zondag zal het twee weken geleden zijn dat zo’n 10.000 mensen in Brussel op straat kwamen tegen racisme en ook tegen politiegeweld in ons land. De betoging vond toen op hetzelfde plein plaats.

Het protest komt er niet alleen na de Black Lives Matter-betogingen, maar ook nadat een Duits Europarlementslid heeft gezegd het slachtoffer te zijn geweest van politiegeweld ‘met racistische intentie’. Europa heeft België om uitleg gevraagd en intussen is de Brusselse politie al een intern onderzoek gestart. Belin zei hierover dat hij het onderzoek afwacht maar voegde er wel aan toe dat ‘het gedrag van de dame misschien niet gepast was voor een burger en een vertegenwoordiger van de democratie’. ‘Als je gevraagd wordt om je te identificeren, doe dat dan. Het is niet veel gevraagd.’