Volgende week even warm als in hoogzomer

We gaan volgende week mogelijk richting een eerste hittegolf, zo meldt het KMI. Woensdag en donderdag beloven de temperaturen boven de dertig graden uit te stijgen. Na enkele stevige regenbuien gaan we weer naar een droge periode.

Er staan tropische temperaturen in het vooruitzicht. Woensdag en donderdag zal het kwik naar alle waarschijnlijkheid boven de dertig graden klimmen. Als dat vrijdag ook het geval is, kunnen we zelfs spreken over een eerste hittegolf. Volgens de definitie moet het dan vijf opeenvolgende dagen warmer dan 25 graden zijn, waarvan minstens drie warmer dan dertig.

Hoe dan ook spreken meteorologen nu al over een week van hoogzomer, die normaal tijdens de maanden juli en augustus valt.

Stortregens slechts pleister op de wonde

Voor de landbouw betekent dat opnieuw een periode van ingehouden adem. In West-Vlaanderen werd het captatieverbod na de stevige regenbuien van begin deze week tijdelijk opgeheven waardoor heel wat landbouwers weer wat strategische waterreserves uit het Ijzerbekken konden halen. Het waterpeil steeg daar tot 22 centimeter boven het streefpeil. Op die manier kunnen landbouwers een bijzonder warme week wellicht toch overbruggen.

Voor het grondwaterpeil is er helaas weinig veranderd. Door de betonnering van Vlaanderen vindt het regenwater moeilijk zijn weg naar de bodem. Greenpeace riep de overheden daarom gisteren op de klimaatnoodtoestand uit te roepen. ‘Vandaag is Vlaanderen even droog als Zuid-Spanje, beleven we het droogste voorjaar uit onze geschiedenis en begint de verwoestijning van Vlaanderen al op de Kalmthoutse Heide ‘, zegt woordvoerder van Greenpeace België, Joeri Thijs.

Via een klimaatnoodtoestand, die het Europees Parlement in 2019 al eens uitvaardigde, kan een overheid meer ingrijpende maatregelen op lange termijn nemen. Greenpeace vraagt voor België onder andere meer natuur en moerassige gebieden zodat het grondwaterpeil zich kan herstellen bij regen.