Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón overleden

De Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón is vrijdag in Los Angeles overleden op 55-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn uitgever aan de Spaanse krant El País.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia streed Zafón de voorbije twee jaar tegen darmkanker, en is hij thuis overleden in Los Angeles.

Zafón startte zijn carrière met het schrijven van kinderboeken, maar brak in 2001 door met zijn roman ‘De schaduw van de wind’. Wereldwijd gingen er meer dan vijftien miljoen exemplaren over de toonbank, het werd de best verkochte Spaanse roman sinds ‘Don Quichot’ van Cervantes.

Samen met ‘Het spel van de engel’, ‘De gevangene van de hemel’ en het ‘Het labyrint der geesten’ vormde het boek een tetralogie over het kerkhof der vergeten boeken De stad Barcelona speelde zo’n prominente rol in zijn verhalen, dat de boeken ook miljoenen toeristen naar de Catalaanse stad lokten.

Zafón schreef in totaal acht boeken, zijn werk kwam in meer dan veertig landen uit.