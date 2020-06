Weer stijging in cijfers: 128 besmettingen

Er zijn 128 nieuwe besmettingen vastgesteld de afgelopen 24 uur. Ook werden er 12 overlijdens gemeld. Er werden 20 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen.

Met 128 nieuwe gevallen komt het totaal aantal besmettingen op 60.476. Het totaal overlijdens ten gevolge van covid-19 komt met 12 in de afgelopen 24 uur op 9.695. Van de 128 besmettingen wonen er 88 in Vlaanderen, 28 in Wallonië en 12 in Brussel.

Van de 12 overlijdens vielen er 10 in ziekenhuizen en twee in woonzorgcentra. Er stierven 8 mensen in Vlaanderen, 3 in Wallonië en 1 in Brussel.

De ziekenhuizen namen de afgelopen 24 uur 20 nieuwe patiënten op. 27 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Er liggen zijn nog 340 bedden ingenomen, dat zijn er 4 minder dan gisteren. Op intensieve zorg liggen nu nog 55 patiënten wat 5 minder is dan donderdag. De dalende trend van aantal patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg blijft dus aanhouden.

In totaal werden al 1.087.369 testen afgenomen, waarvan 15.430 in de afgelopen 24 uur.

De reproductiewaarde, die aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, blijft onder 1 en is met 0,87 niet gestegen of gedaald tegenover vorige week. Dat betekent dat de epidemie inkrimpt aan dezelfde snelheid als vorige week. Twee weken geleden lag dit getal lager: in de eerste week van juni was de r-waarde 0,81. Eind mei lag die dan weer op 0, 86. Indien de r-waarde opnieuw langdurig boven 1 gaat, wat op dit moment dus niet het geval is, tekent een tweede piek zich af.