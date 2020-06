In hartje Alaska is met een helikopter een oude bus uit het Denali National Park verwijderd. De bus werd wereldberoemd door het boek ‘Into the wild’, dat het waargebeurde verhaal vertelt van Christopher McCandless. Door het boek, en de latere verfilming ervan, verleidde de bus jaarlijks vele avonturiers tot levensgevaarlijke trektochten.

In 1992 trok de pas afgestudeerde McCandless de wilde natuur in. Maar hij kwam al snel in de problemen en moest schuilen in een bus die er dertig jaar eerder werd achtergelaten. Honderd dagen lang overleefde McCandless in de bus, uiteindelijk verhongerde hij na het eten van giftige zaden.

Naast zijn lichaam werd ook een dagboek teruggevonden, en dat dagboek schreef Jon Krakauer in 1996 neer in het boek ‘Into the wild’. Elf jaar later, in 2007, werd het verfilmd door Sean Penn met Emile Hirsch in de hoofdrol.

Meer en meer toeristen probeerden de laatste jaren om de bus te bereiken, met alle gevaren van dien. Vorige zomer nog overleed een Wit-Russische vrouw toen ze de gevaarlijke Teklanika-rivier overstak om tot bij de bus te komen. Door de bus nu weg te halen hopen de lokale autoriteiten om minder gevaarlijke en dure reddingsoperaties te moeten uitvoeren.