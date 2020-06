VTM stopt met kookprogramma in vooravond

Ook foodvlogger Loïc Van Impe blijkt niet opgewassen tegen Jeroen Meus en zijn ‘Dagelijkse kost’. Na twee jaargangen houdt VTM het kookprogramma ‘Loïc: zot van koken’ al voor bekeken, zo meldt Het Laatste Nieuws. Meer nog: VTM stopt na bijna 25 jaar zelfs helemaal met het uitzenden van een kookprogramma in de vooravond.

Het culinaire verhaal van de commerciële omroep begon in 1996 met Lekker thuis, de start van de tv-carrière van ene Piet Huysentruyt. Acht jaar later werd Huysentruyt op VTM opgevolgd door… Jeroen Meus met het programma Met Meus en vork. Na 95 afleveringen was ook dat verhaal ten einde en werd Huysentruyt opnieuw binnengehaald voor De perfecte keuken en later vooral nog SOS Piet.

In 2012 is het dan de beurt aan Sofie Dumont en De keuken van Sofie, maar zij wordt op haar beurt - in 2017 - vervangen door Open keuken met Sandra Bekkari. Vorig jaar kwam de omroep dan op de proppen met Loïc Van Impe, een foodvlogger die zichzelf heeft leren koken dankzij filmpjes op het internet en tv.

Na twee jaargangen moet ook hij echter het onderspit delven tegen het Eén-programma Dagelijkse kost. Van Impe zal wel op VTM te zien blijven: hij zal onder meer te zien zijn in Mijn keuken mijn restaurant.

Met wat VTM het kookprogramma zal vervangen, is nog niet bekend.