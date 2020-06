E17 richting Gent versperd na zwaar ongeval: bestuurder bestelwagen zwaargewond

Er is vrijdagochtend opnieuw een ongeval gebeurd op de E17 richting Gent. Door het ongeval zijn de drie rijstroken versperd waardoor de file snel aangroeit. ‘Vermijd de omgeving’, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde opnieuw richting Kortrijk, ter hoogte van Destelbergen, in de staart van de file die er elke ochtend staat door de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Rond half tien reed een bestelwagen in op een vrachtwagen achteraan de file. ‘De bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond en zit momenteel nog altijd gekneld in zijn voertuig’, meldt de federale politie. ‘De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Het parket gaat een verkeersdeskundige ter plaatse sturen.’

Foto: BFS

Foto: BFS

Op dezelfde plaats gebeurde maandag ook al een zwaar ongeval met drie vrachtwagens. De afhandeling daarvan duurde erg lang omdat een vrachtwagen lijm had gemorst. Uiteindelijk moest er een nieuwe asfaltlaag op de snelweg worden gelegd.

Het verkeer richting Gent moet momenteel via het knooppunt Destelbergen de snelweg verlaten en de parallelweg volgen. ‘De file groeit snel aan’, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Best is om de omgeving momenteel echt te vermijden, de wachttijd kan nu snel oplopen.’

Het Verkeerscentrum schat de verwachte afhandeltijd van het ongeval momenteel in op meer dan twee uur.

Update #E17 Ongeval thv Destelbergen richting Kortrijk. De weg is afgesloten. Al het verkeer moet via de parallelweg. Volg omleidingen: https://t.co/mwT6cDFn0c — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 19, 2020

Eind mei viel er ook al een dode en enkele zwaargewonden bij een ongeval op dezelfde plek.