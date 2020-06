Nederlands wielrenner stelt aanval op werelduurrecord van Victor Campenaerts opnieuw uit

Wielrenner Kai Reus heeft zijn aanval op het werelduurrecord, die gepland stond voor april volgend jaar, voorlopig uitgesteld. “Ik ben hieraan begonnen en wil het hoe dan ook afmaken”, laat de 35-jarige wielrenner in een video weten.

De voormalig wielrenner van Rabobank, Team De Rijke en Roompot wilde de poging eigenlijk in augustus van dit jaar doen. “In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan”, zei hij in april van dit jaar over het record dat de Belg op 55,089 kilometer zette.

Door de coronacrisis liep hij echter forse vertraging op. “April 2021 is van de baan”, zegt Reus. “Dat is gewoon niet haalbaar door de huidige omstandigheden in de wereld. We weten ook niet hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Het is en blijft de komende periode een hele onzekere tijd.”

Reus kijkt wel alweer vooruit. “Langzaam gaat alles weer open en vanaf 1 juli mag ik weer op de baan trainen. Als het team er vertrouwen in heeft, zeg ik doorgaan”, aldus Reus.

Werelduurrecordpoging in april 2021 blijkt niet haalbaar…



Door de omstandigheden rondom het coronavirus is vanmiddag besloten mijn werelduurrecordpoging uit te stellen. Bekijk de video voor de info of lees het artikel op de website! https://t.co/BYzQmgxF25#project56000 pic.twitter.com/JhddyR5U95 — Kai Reus (@kaireus) June 18, 2020

(belga)