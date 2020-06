Uncle Ben’s verdwijnt mogelijk uit rekken wegens ‘racistisch’ en ‘stereotyperend’

Zeventig jaar na de creatie verdwijnt mogelijk een van de bekendste merken en logo’s in de voedings­industrie: Uncle Ben’s.

De golf van racismeprotesten in de VS en de rest van de wereld luidt misschien ook het einde in van het iconische voedingsmerk Uncle Ben’s, bekend van rijst en sauzen.

Moederbedrijf Mars Incorporated liet gisteren weten dat het merk wellicht uit de rekken verdwijnt, althans in zijn huidige vorm. En dat omdat zowel het merk als het logo door sommigen als racistisch wordt ervaren. De levensmiddelenreus kondigde in een persbericht aan dat het tijd is om het merk te laten evolueren, inclusief zijn visuele identiteit. ‘Maar we weten momenteel nog niet wat de exacte wijzigingen zullen zijn’, klinkt het nogal vaag.

Over het volledige verdwijnen van de afbeelding, die volgens critici refereert aan de tijd van de katoenplantages waar zwarten uitgebuit werden, spreekt het bedrijf zich voorlopig niet uit.

‘Uncle’ (oom) was een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven of bedienden in het zuiden van de VS. Het logo van Uncle Ben’s toont een oudere zwarte man. Voorheen stond hij uitgebeeld met een strik, maar die is inmiddels verdwenen. Het iconische merk stamt uit 1943. De foto van de sympathiek ogende zwarte man in het logo – een maître d’hôtel die een goede vriend was van de stichters – kwam er pas drie jaar later bij.

Mars is niet het enige bedrijf dat onder druk van de Black Lives Matter-beweging zijn logo wil aanpassen. Dat gebeurde eerder ook al met het logo van het Amerikaanse siroopmerk Aunt Jemima, waarop een lachende zwarte vrouw te zien is. PepsiCo, eigenaar van het merk, besliste om die beeltenis voortaan achterwege te laten ‘omdat ze inspeelt op raciale stereotypen’.