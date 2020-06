Emmanuel André is het niet eens met Maggie De Block

In een vergelijkend onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis komt België naar voren als slechtste leerling van de Oeso-klas. Minister De Block tweet dat ‘cijfers niet alles vertellen’. Viroloog Emmanuel André hecht meer belang aan de cijfers.

Volgens een onderzoek van ‘The Economist Intelligence Unit’ had ons land de slechtste aanpak van de coronacrisis. De studie vergelijkt de 21 Oeso-landen en baseert zich op drie maatstaven en evenveel risicofactoren.

Premier Wilmès herhaalt dat niet alle landen het aantal doden op dezelfde manier tellen, en viroloog Steven Van Gucht nuanceert de studie in De Wereld Vandaag op Radio 1. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) treedt hem bij: ‘Cijfers vertellen niet alles. Steven van Gucht helder aan het woord over het artikel in The Economist’, tweet ze.

Viroloog Emmanuel André, de voormalige Franstalige tegenhanger van Steven Van Gucht als interfederale woordvoerder bij het crisiscentrum, reageert dat ‘cijfers niet alles vertellen maar wel iets’. ‘We kunnen niet alles als geheel ontkennen als we van onze fouten willen leren’, tweet hij aan het adres van De Block.

Wel... cijfers vertellen niet alles maar vertellen wel iets. We kunnen niet alles als geheel ontkennen als we van onze fouten willen leren. https://t.co/jQFDANXQ2n — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) June 18, 2020