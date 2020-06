Anderlecht ziet 16-jarig toptalent Romeo Lavia dan toch vertrekken

Anderlecht is een toptalentje kwijt. De in het buitenland zeer gegeerde Romeo Lavia kondigde donderdagavond op Instagram zijn afscheid bij de club aan. Waar Lavia - een verdedigende middenvelder die ook centraal in de defensie uit de voeten kan - naartoe trekt, is nog niet duidelijk. Liverpool trekt wel stevig aan zijn mouw.