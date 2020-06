België slechtste leerling van de klas in aanpak covid-19?

In een vergelijkend onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis komt België naar voren als slechtste leerling van de Oeso-klas. Premier Wilmès (MR) en viroloog Steven Van Gucht nuanceren deze conclusie.

Volgens een onderzoek van ‘The Economist Intelligence Unit’ had ons land de slechtste aanpak van de coronacrisis. De studie vergelijkt de 21 Oeso-landen en baseert zich op drie maatstaven en evenveel risicofactoren.

Ons land scoort het slechtst op de oversterfte per miljoen inwoners. De testcapaciteit scoort daarentegen hoger dan die van Duitsland en Noorwegen, twee van de acht landen die de crisis volgens de studie succesvol aanpakten.

Viroloog Steven Van Gucht nuanceert de studie in De Wereld Vandaag op Radio 1. ‘De studie maakt een heel ruwe analyse. Het baseert zich op een beperkt aantal parameters en geeft het zwaarste gewicht aan de oversterfte’, zei hij. De studie gaat er bovendien vanuit dat de 21 landen op dezelfde manier en op hetzelfde moment getroffen werden door het virus. Het zou volgens Van Gucht eerlijker zijn om ons land te vergelijken met Lombardije of New York.

Premier Sophie Wilmès kreeg naar aanleiding van de studie een vraag in het parlement van Eliane Tillieux (PS). Wilmès reageerde door te herhalen dat niet alle landen het aantal doden op dezelfde manier tellen. Het Belgische sterftecijfer telt zowel bevestigde als vermoedelijke coronadoden in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Tillieux noemde het verder onverantwoord dat België zo slecht voorbereid was op de coronacrisis. Hierbij verwees ze naar de strategische stock mondmaskers die in 2018 werd verbrand en vervolgens niet werd vervangen. Het PS-parlementslid hekelde ook het tekort aan ander medisch materiaal. Ze maande de premier en de regering aan om zich voor te bereiden op de toekomst en een eventuele tweede golf.