Zes verdachten aangehouden voor invoer van 3,2 ton cocaïne

De Brugse onderzoeksrechter heeft zes verdachten aangehouden voor de invoer van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De bende was vooral actief via de haven van Rotterdam.

‘Dankzij een internationale samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse justitie is de onderzoeksrechter van Brugge erin geslaagd een internationaal vertakt drugsnetwerk op te rollen’, klinkt het in een persbericht van het parket. Uit het onderzoek bleek dat een bende actief was met het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne vanuit Brazilië, via de haven van Rotterdam.

De onderschepte lading cocaïne zat verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts. In het dossier werden ondertussen zes verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om mensen uit Knokke en het Antwerpse, die ook in het Antwerpse havengebied actief waren. ‘Zij worden er allemaal van verdacht om minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd, bedoeld voor de Belgische en Nederlandse markt.’ Een zevende verdachte werd in Nederland opgepakt, met het oog op de overlevering aan het Belgische gerecht.

De verdachten zullen dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal beslist worden of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.