Hij houdt niet van kasseien, maar Remco Evenepoel neemt zijn ploeg wel op sleeptouw op de Koppenberg

Nieuwe verkenningsdag bij Deceuninck - Quick-Step en wat blijkt: Remco Evenepoel kan ook een aardig stukje over kasseien rijden. Op het parcours van de Ronde van Vlaanderen voerde de ronderenner de forcing op de Koppenberg en dat deed zijn groepje best wel wat breken. Bekijk hieronder de beelden.

Deceuninck - Quick-Step sloot het driedaagse trainingskamp af met een verkenning van de laatste 150 kilometer van de Ronde van Vlaanderen, die op 18 oktober zal plaatsvinden. Goed voor een rit van vier uur met onder meer. Oude Kwaremont, Paterberg, Eikenberg en Koppenberg. En daar nam Remco Evenepoel zijn ploegmaats op sleeptouw:

Alaphilippe: “Hoewel het mijn eerste keer was, heb ik veel geleerd”

Ook Julian Alaphilippe lette goed op tijdens de verkenning. De 28-jarige winnaar van Milaan-Sanremo zal over vier maanden zijn debuut maken in de Ronde. “Ik was heel blij om mijn teamgenoten, sportdirecteuren en de rest van het personeel weer te zien gedurende deze drie dagen”, aldus de Fransman. “Je kon zien en voelen hoe gelukkig iedereen was om hier te zijn. De Wolfpack blijft de Wolfpack, en dat is één van de dingen die er het meest toe doen.”

“Een verkenningstocht door Vlaanderen was spannend. En hoewel het mijn eerste keer hier was, heb ik veel geleerd. Ik kreeg veel advies - zoals bijvoorbeeld van Dries (Devenyns, red.) , die niet ver van de Oude Kwaremont woont. Iedereen weet dat De Ronde een iconische wedstrijd is en dat is voor mij een uitdaging. Het motiveert me enorm en maakt me enthousiast om er over vier maanden bij te zijn. Ik weet niet hoe ik zal presteren maar wat ik wel weet, is dat ik hard zal werken, zodat ik hier op mijn best kan zijn.”

“Leuk om zien dat de Wolfpack-sfeer er nog steeds was”

Trainer Koen Pelgrim benadrukt dat het kamp niet alleen bedoeld was om te zien om hoever de renners na een lange pauze stonden en om te trainen op het parcours van klassiekers, maar ook om de hechte dynamiek tussen de renners weer op te bouwen, iets wat het kenmerk van het team is geworden.

“Ik ben blij met de afgelopen dagen”, aldus Pelgrims. “Ze hadden plezier, het was leuk om te zien dat de Wolfpack-sfeer er nog steeds was. Tijdens de trainingsritten werd niet altijd twee aan twee gereden, er was wat concurrentie tussen de jongens en dat zorgde voor een geweldige sfeer. Het was een welkome afwisseling na de afgelopen maanden, waarin ze grotendeels alleen moesten trainen. ”

“We hebben Gent-Wevelgem lang verkend en tweemaal het laatste deel van de Ronde van Vlaanderen. Er zijn wat veranderingen in het parcours geweest, dus het was handig om eens te gaan kijken. Dat was belangrijker dan gestructureerde trainingen. We weten dat Julian erg sterk is op kortere beklimmingen, maar kasseien is dat niet hetzelfde. Het was goed voor hem om samen met zijn teamgenoten de Vlaamse kasseihellingen te verkennen. Nu hebben de jongens een paar rustige dagen, waarna ze weer gaan trainen richting ons volgende trainingskamp in Val di Fassa (Passo San Pellegrino). Daar is het essentieel om gestructureerde trainingsdagen te organiseren en iedereen klaar te stomen voor de herstart van het seizoen”, besluit Koen Pelgrim.

We concluded our first training camp in months with a fun ride over Flanders’ climbs.#TheWolfpackIsBack pic.twitter.com/IfDPrv1CXu — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 18, 2020