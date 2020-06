Wat weten we na zes maanden nu echt over het coronavirus?

We kennen het coronavirus nu bijna zes maanden. Zes maanden waarin de wereld op zijn kop werd gezet, en het virus miljoenen slachtoffers maakte.

Wat weten we na die zes maanden nu echt over het virus? En wat hadden we met de kennis van vandaag anders kunnen doen? Wetenschapsredacteurs Dries De Smet, Maxie Eckert en Hilde Van den Eynde praten ons bij.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Dries De Smet, Maxie Eckert en Hilde Van den Eynde | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.