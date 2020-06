De Nederlandse Publieke Omroep kwam dinsdagavond in het oog van een storm terecht na een opmerkelijk incident. Tijdens een live-uitzending van de talkshow Op1 werd de blokfluitiste Lucie Horsch op de ondertiteling van Teletekst plots ‘kutwijf’ genoemd. De NPO heeft zich inmiddels verontschuldigd bij de jongedame.

Het incident was te wijten aan een gefrustreerde ondertitelaar. Doordat Horsch gedurende het interview erg snel praatte, had de medewerker weinig tijd om met behulp van een spraakcomputer de ondertiteling te verzorgen. In een vlaag van woede zei de ondertitelaar: ‘Kan je wat minder snel praten kutwijf’, met alle gevolgen van dien. De eindredacteur was niet op tijd om de kwetsende boodschap te verwijderen.

De persoon in kwestie heeft zich nadien geëxcuseerd bij de muzikante. Of Horsch de excuses ook heeft aanvaard, is niet geweten. Een fragment van het incident gaat intussen viraal op Dumpert.