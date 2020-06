Diependaele wil bredere context geven aan beelden Leopold II

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) wil de standbeelden van Leopold II breder contextualiseren. Dat kan volgens hem met meer dan een plaatje met uitleg: hij stelde onder andere voor om andere beelden te plaatsen naast die van Leopold II.

De nieuwe beelden kunnen bijvoorbeeld de slachtoffers van het koloniale regime eren. Diependaele is geen voorstander van het verwijderen van beelden van Leopold II uit het straatbeeld. ‘Je gaat daarmee de geschiedenis niet veranderen’, zei hij.

Diependaele lanceerde de ideeën donderdagvoormiddag als antwoord op parlementaire vragen van Cathy Coudyser (N-VA) en Maxim Veys (SP.A). De voorbije weken werden de beelden beklad omwille van de wandaden van de voormalige Belgische koning in Congo.

Deze kwestie en die rond de standbeelden krijgen meer aandacht sinds de dood van George Floyd in de VS en de oplevende Black Lives Matter-beweging in België.

De minister toont begrip voor mensen die aanstoot nemen aan standbeelden om Leopold II te eren. De beelden onderbrengen in een museum met duiding erbij zou de minister jammer vinden. ‘Het is belangrijk dat onroerend erfgoed deel blijft van het straatbeeld’, voegde hij toe. Hij is dan ook niet van plan om de beelden te schrappen van de lijst van onroerend erfgoed of de bescherming te schrappen. ‘Ieder monument vertelt een eigen geschiedenis. Als die geschiedenis minder fraai is, is het onze plicht om die beschermde monumenten te voorzien van duiding en context.’