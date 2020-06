Forever 21 keert terug naar Europese markt na faillissement

Forever 21 heeft opnieuw een webshop geopend voor zijn Europese klanten. Het voortbestaan van de Amerikaanse fastfashionketen hing enkele maanden geleden nog aan een zijden draadje.

Of u er nu zat op te wachten of niet, Forever 21 heeft gisteren opnieuw zijn webshop geopend voor Europese klanten. Ook vanuit België kan opnieuw besteld worden bij de keten. Het is een voorzichtige terugkeer naar de Europese markt: nadat de fastfashionreus vorig najaar het faillissement had aangevraagd, werden alle activiteiten in Europa en Canada stopgezet.

Forever 21 werd opgericht in Los Angeles in 1984 door het Zuid-Koreaanse immigrantenkoppel Do Won Chang en Jin Sook, en telde op zijn hoogtepunt ruim 800 winkels verspreid over 44 landen. Maar de snelle groei bracht ook financiële problemen met zich mee, en het werd steeds moeilijker opboksen tegen de vele concurrenten zoals Primark, H&M en Zara. Vooral omdat ook steeds meer consumenten fast fashion inwisselen voor duurzame kleding.

Maar in februari kreeg de keten toch een tweede kans: Simon Property, Brookfield Property en Authentic Brands legden samen 81 miljoen dollar op tafel om het bedrijf over te kopen. De vastgoedbedrijven beheren honderden winkelcentra in de Verenigde Staten en hebben er dus alle belang bij dat een gigant als Forever 21 niet verdwijnt.