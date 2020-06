Dan toch geen nieuwe investeerder en nieuwe naam voor Mitchelton-Scott

Geen nieuwe naam en geen nieuwe investeerder voor Mitchelton-Scott. Voorlopig toch. De Australische wielerformatie zou in het najaar rijden onder auspiciën van de Spaanse non-profit organisatie Manuela Fundacion, maar die deal gaat niet door.

De nieuwe naam en de nieuwe kleuren - geel-zwart zou donkerblauw-roze worden - stonden allemaal reeds klaar en op Twitter kondigde de ploeg al groots haar plannen uit, maar uiteindelijk moest er donderdag aangekondigd worden dat de deal niet zou doorgaan.

“Na lang beraad heeft GreenEDGE Cycling Francisco Huertas, de eigenaar van de Manuela Fundacion, vandaag laten weten dat de overeenkomst zoals vastgelegd op 5 juni 2020 niet zal doorgaan”, luidt het in een mededeling.

“Wij voelden een sterke verbondenheid met Francisco Huertas, de Manuela Fundacion en hun nobele doelen”, legt teamstichter Gerry Ryan uit. “Aangezien de onderhandelingen echter zijn geëvolueerd na de eerste aankondiging op vrijdag, hebben we geconcludeerd dat het akkoord niet zal worden voortgezet.”

Bedoeling was dat de naamswijziging zou ingaan als het seizoen hervatte. Niet alleen de naam van het team, maar ook de kleuren zouden wijzigen. Het traditionele geel-zwart zou worden ingeruild voor donkerblauw met tinten roze. GreenEDGE Cycling laat echter weten dat de mannen- en vrouwenploeg nu gewoon verder zal koersen als Mitchelton-Scott.

“Dit omvat een terugkeer naar de volledige verloning voor renners en staf als de WorldTour-wedstrijden in augustus hervatten”, zegt Ryan. “Er is een verbintenis voor 2021. Ondertussen zoeken we naar geschikte sponsoring.”

De Manuela Fundacion heeft de hoofdzetel in het Spaanse Granada. Doel ervan is een bijdrage te leveren “aan een meer solidaire wereld”. De stichting wordt officieel gelanceerd op 4 oktober en zal starten met een sociaal programma in Spanje.

STATEMENT: Future of GreenEDGE Cycling



Al acht jaar in het peloton

De Australische formatie rijdt sinds 2012 in het peloton. Ze droeg achtereenvolgens de namen GreenEDGE (2012), Orica-GreenEDGE (2012-2016), Orica-BikeExchange (2016), Orica-Scott (2017) en Mitchelton-Scott (vanaf 2018). In 2018 won de ploeg de Vuelta dankzij Simon Yates. Het team telt momenteel geen enkele Belg in de rangen. De koersen liggen wegens de coronacrisis sinds midden maart stil. Op 1 augustus moet het WorldTour-seizoen normaal hervatten met de Strade Bianche.