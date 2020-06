Clement, Vandermeersch en Delaplace in de running voor VRT-ceo

Koen Clement, Peter Vandermeersch en Frederik Delaplace: tussen die drie mannen kiest de Vlaamse regering - wellicht morgen - de nieuwe ceo van de VRT. Dat zeggen verschillende bronnen aan De Standaard.

Morgen wil de Vlaamse regering de knoop doorhakken over wie de nieuwe gedelegeerd bestuurder, of ceo, van de VRT wordt. Op de regeringstafel ligt een shortlist die volgens onze informatie drie namen bevat: Koen Clement, Peter Vandermeersch en Frederik Delaplace. Dat bevestigen bronnen binnen zowel de VRT als de Vlaamse regering aan De Standaard.

Koen Clement is voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100 en was bij de vorige zoektocht naar een ceo, in 2016, al eens kandidaat. Hij zou in poleposition liggen om de functie binnen te halen. Clement is ook directeur-generaal van cultuurfestival Europalia. Hij werkte jarenlang bij De Persgroep en was ook ceo bij uitgeverij WPG.

Peter Vandermeersch is voormalig hoofdredacteur van De Standaard en NRC Handelsblad, en werkt momenteel in Ierland aan de integratie van Independent News & Media (INM) in Mediahuis, de moedermaatschappij van De Standaard en NRC.

De derde kandidaat is Frederik Delaplace die momenteel ceo is van Mediafin, de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L’Echo. Eerder was Delaplace redacteur en hoofdredacteur bij De Tijd.

De kabinetten van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en van minister-president Jan Jambon (N-VA) willen commentaar kwijt over de kwestie. Vandermeersch en Delaplace waren niet bereikbaar voor een reactie. Clement zegt niet op de hoogte te zijn van de laatste stand van het rekruteringsproces.

Paul Lembrechts

Oudgediende Leo Hellemans fungeert als interim-ceo van de openbare omroep sinds januari, toen toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts ontslagen werd. Het vertrek volgde op een maandenlange machtsstrijd tussen Lembrechts en Peter Claes, toen directeur Media en Productie en de nummer twee aan de Reyerslaan. Ook Claes moest vertrekken.

Het is alvast zeker dat een man Hellemans opvolgt. Hij erft een openbare omroep in woelig water, onder meer wegens de forse besparingsoperaties die de Vlaamse regering de VRT oplegt. Vanochtend berichtte deze krant dat de VRT na een vraag van Vlaams Belang een fragment uit het satirisch programma De Ideale Wereld heeft geschrapt.