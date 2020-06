BK wielrennen pakt uit met passage over Muur van Geraardsbergen

Geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen, wel in het Belgisch Kampioenschap. De organisatie van het BK - dat verreden wordt tussen het Vlaams-Brabantse Halle en het West-Vlaamse Anzegem - neemt de iconische Vlaamse helling op in haar parcours. Het BK wordt op 22 september verreden.

Enige rehabilitatie voor de Muur dus, nadat vorige week de beslissing viel dat de helling verdween in de ingekorte Ronde van Vlaanderen. Door de komst van de Muur in het parcours zal het BK 4,5 kilometer langer worden. De totale afstand tussen startplaats Halle en aankomstplaats Anzegem - waar nog zeven lokale ronden worden gereden - wordt zo 237,5 kilometer. In de lokale ronden wordt het zwaartepunt de Tiegemberg die telkens twee keer - langs twee verschillende zijden - beklommen zal worden.

Passage langs Wielerbond

Ook opvallend: de renners passeren vroeg in koers de bondsgebouwen van de Belgische Voetbalbond én de Wielerbond in Tubeke. Voor huidige Belgisch Kampioen Tim Merlier is het BK een halve thuismatch. Hij is afkomstig uit Wortegem-Petegem, en aanpalende gemeente van Anzegem.