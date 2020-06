‘That ’70s show’-acteur opgepakt en aangeklaagd voor drie verkrachtingen

De Amerikaanse acteur Danny Masterson (44), bij ons vooral bekend door zijn rollen in de series That ’70s show en The ranch, is woensdag opgepakt en aangeklaagd voor de verkrachting van drie vrouwen. Dat heeft het openbaar ministerie van Los Angeles woensdag aangekondigd na een onderzoek van drie jaar.

De 44-jarige Masterson werd woensdagochtend (plaatselijke tijd) in Los Angeles in de boeien geslagen en naar de cel overgebracht. Hij werd officieel aangeklaagd voor de verkrachting van drie vrouwen begin jaren 2000 en enkele uren later - na het betalen van een borgsom - weer vrijgelaten. Hij zal zich op 18 september voor het eerst voor de rechter moeten verantwoorden. Masterson is zo een van de weinige bekende Hollywoodgezicht die (voorlopig) ook daadwerkelijk werd opgepakt in het #MeToo-tijdperk.

Het proces draait rond drie vermeende verkrachtingen: van een 23-jarige vrouw in 2001, een 28-jarige vrouw in april 2003 en een 23-jarige eind 2003. Als hij veroordeeld wordt, riskeert hij tot 45 jaar cel.

Tom Mesereau, de advocaat van Masterson, houdt vol dat zijn cliënt onschuldig is. “We zijn er ook van overtuigd dat hij vrijgesproken zal worden als alle bewijzen aan het licht komen en als alle getuigen de kans krijgen om hun verklaringen af te leggen.”