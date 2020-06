De president van Rusland, Vladimir Poetin, heeft een desinfecterende tunnel laten installeren om zich te beschermen tegen het coronavirus. Wie erdoor loopt wordt van kop tot teen bespoten met desinfecterend middel.

De tunnel is omstreden, omdat kleine druppeltjes ontsmettingsmiddel mogelijk diep ingeademd worden bij wie de tunnel instapt, schrijft The Guardian.

Bange president

Duidelijk is wel dat Poetin, na een grote groei in besmettingen in Rusland, bang is voor de ziekte. Voor de 75ste herdenking van de Russische overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, een evenement dat volgende week plaatsvindt op het Rode Plein, heeft Poetin dan ook speciale maatregelen genomen. De oude veteranen die naast hem mochten zitten tijdens de parade zijn volgens Bloomberg in quarantaine in een speciaal hotel.