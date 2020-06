VRT-top sluit rangen over ‘De Ideale Wereld’: ‘Geen inmenging’

De VRT heeft ‘autonoom’ beslist een controversiële passage uit het satirische programma ‘De ideale wereld’ te schrappen, nadat de raad van bestuur die passage simpelweg had ‘gesignaleerd’. Geen politieke inmenging dus, houdt de VRT-top vol in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement.

Uit een uitzending van De ideale wereld in april is op VRT Nu een fragment geknipt, en de VRT heeft zich voor dat fragment geëxcuseerd. Dat nieuws bracht De Standaarddonderdagochtend.

De gast in het programma, Geert Hoste, demonstreerde hoe Vlaams Belangers die een mondmasker dragen, elkaar groeten: via het brengen van de Hitlergroet. Jan Huijbrechts, die voor het Vlaams Belang in de raad van bestuur van de VRT zetelt, mailde daarop op 4 juni naar de andere leden van de raad en naar gedelegeerd bestuurder Leo Hellemans. Hij zei zich ‘persoonlijk geschoffeerd en geviseerd’ te voelen. Familieleden van Huijbrechts kwamen om in de concentratiekampen.

In de Mediacommissie waren Hellemans en Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, donderdagnamiddag aanwezig om het jaarverslag van de VRT toe te lichten. Ze kregen ook enkele vragen over de opmerkelijke tussenkomst van de raad in deze kwestie.

Van den Brande zegt dat hij Hellemans enkel heeft ‘ingelicht’ over de ‘aanmelding’ die was binnengekomen. ‘Ik heb het aan het management overgelaten om een beslissing hierover te nemen.’

Hellemans treedt die versie bij. ‘Er is geen druk geweest, geen inmenging. Een lid van de raad van bestuur heeft ons alert gemaakt op het bewuste fragment. Het was beledigend voor hemzelf en zijn partij. VRT heeft autonoom de beslissing genomen om het bewuste fragment te schrappen. Dat is gebeurd in samenspraak tussen het management en het productiehuis (Woestijnvis, red.), die het fragment allebei misplaatst vonden.’ Hellemans ontkende ook dat er excuses zijn aangeboden aan het Vlaams Belang.

Meuleman: ‘Een lijn overschreden’

‘Er mag nooit enig ingrijpen zijn van de raad van bestuur met betrekking tot de programmering’, zei Luc Van den Brande ook nog. Hellemans, van zijn kant, zei dat hij in zijn lange carrière bij de omroep geen enkele keer politieke druk of inmenging heeft ondervonden.

Elisabeth Meuleman (Groen), de voorzitter van de Mediacommissie, zei dat de raad van bestuur zich ‘nog terughoudender’ moet opstellen. De Raad had de melding over het bewuste fragment beter doorverwezen naar de ombudsman van de VRT. ‘Ik denk dat hier een lijn overschreden is.’