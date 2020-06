Picknicken naast de Sint-Baafskathedraal

Het Maaseikplein in het centrum van Gent is eindelijk open voor wandelaars. Het nieuwe parkje naast de Sint-Baafskathedraal is een heerlijke plek om te picknicken én te spelen.

Het geasfalteerde plein aan de Reep, naast de Sint-Baafskathedraal, is definitief omgebouwd tot park. De fruitbomen staan in bloei, de hekken zijn weggehaald. Dat is goed nieuws voor wandelaars én kinderen. Tussen de bomen staan picknickbanken om aan te verpozen. Op de houten schaapjes en trampolines kan naar hartenlust worden geravot.

De metamorfose is indrukwekkend. Tot begin 2017 diende het plein nog als parking, maar na de invoering van het circulatieplan werd het omgevormd tot voetgangersgebied. Om de kale vlakte aantrekkelijker te maken kwamen er eerst appelbomen in grote kisten. Daarna werd de site grondig heraangelegd. Die werken zijn nu af, een maand later dan gepland. Met de boomgaard wil stad Gent het terrein ontharden en de biodiversiteit in het stadscentrum verbeteren.