Real Madrid zonder Isco tegen Valencia, Barcelona mist de Jong en Sergi Roberto

Waar specialisten voor vreesden, lijkt bewaarheid te worden. De korte voorbereiding op de herstart van de competitie zou tot blessures leiden. Zo zien Real en Barcelona nu al sleutelspelers uitvallen.

Real Madrid kan vanavond geen beroep doen op middenvelder Isco Alarcon. De 28-jarige Spaanse international heeft een blessure aan de hamstring opgelopen. Mogelijk moet hij ook het duel van zondag met Real Sociedad aan zich voorbij laten gaan. Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn wel speelklaar.

Frenkie de Jong

FC Barcelona kan morgen in de topper van de dertigste speeldag in La Liga tegen FC Sevilla geen beroep doen op de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong (blessure aan de rechterkuit) en rechtsback Sergi Roberto (ribblessure). Samuel Umtiti is geschorst. (belga)