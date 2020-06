In mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte merk ik dat het huwelijksquotiënt niet langer wordt toegepast. Het betreft de rubriek ‘Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten’ enerzijds en ‘Gezamenlijk belastbaar inkomen’ anderzijds. Zijn de regels op dit vlak veranderd?

Aan de regels over het huwelijksquotiënt is niets veranderd. Als er aan uw eigen fiscale situatie ook niets veranderd is, is er dus vermoedelijk een vergissing gebeurd.

Het is niet uitzonderlijk dat er ...