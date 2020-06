UEFA wil transfermarkt op 5 oktober sluiten, regels Financial Fair Play worden minder strikt toegepast

De Europese Voetbalconfederatie UEFA roept de aangesloten bonden op de transfermarkt op 5 oktober te sluiten. Ook zullen de regels van de Financial Fair Play als gevolg van de coronacrisis minder strikt worden toegepast.

Ten laatste op 6 oktober moeten de clubs hun spelers registreren voor de groepsfase van de Europese competities in het seizoen 2020-2021. De groepsfase van de Champions League start op 20 oktober, in de Europa League op 22 oktober.

In de vorige jaren eindigde de transfermarkt in de meeste landen op 31 augustus, maar het coronavirus zorgt ervoor dat er dit jaar geschoven moet worden met de termijnen. Heel wat competities zullen immers pas eind juli afgerond zijn. De UEFA geeft de voorkeur aan een geharmoniseerde transfermarkt, maar daar zullen gevolgen aan vasthangen. Onder meer in België, Frankrijk en Nederland werd de competitie definitief stopgezet, terwijl er in de rest van Europa wel nog gevoetbald wordt. In normale omstandigheden gaat de transfermarkt pas open als het vorige seizoen is afgerond.

Vorige week sleutelde de Wereldvoetbalbond FIFA echter al aan de reglementen voor de transferperiode. De FIFA staat toe dat clubs die nog aan hun competitie bezig zijn, toch nieuwe spelers aantrekken. Die mogen dan wel pas volgend seizoen worden opgesteld. Net als in april beveelt de FIFA aan om het huidige seizoen af te werken met de huidige kern. Contracten van spelers die in juni aflopen, kunnen daarvoor verlengd worden.

Wat de aanpassingen concreet betekenen voor ons land, is nog niet helemaal duidelijk. Start- en einddatum van de Belgische mercato werden nog niet bekendgemaakt.

Financial Fair Play

En er kwam nog nieuws uit Zwitserland. De UEFA kent haar clubs dit seizoen bij de evaluatie van de Financial Fair Play-regels enige flexibiliteit toe omwille van de coronacrisis. De zogenaamde ‘break-even-regel’, waarbij clubs niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt, wordt met een jaar verschoven. Het jaar 2020 zal samen met 2021 worden beoordeeld.

De UEFA wil met haar aanpassing voorkomen dat veel clubs door de coronacrisis niet zouden kunnen voldoen aan haar Financial Fair Play-regelgeving. Er zal voor 2020 en 2021 een gemiddelde van de gecombineerde tekorten berekend worden. (belga)