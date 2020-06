Donald Trump durfde buiten de lijntjes te kleuren als ‘persoonlijke gunst aan dictators die hij graag had’. Dat beweert zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw boek.

Enkele passages uit de memoires van Bolton, getiteld The Room Where It Happened, brengen Trump in nauwe schoentjes. Bolton beweert dat Trump de Chinese president Xi Jinping heeft gevraagd om te helpen ...