Cuba verwelkomt opnieuw toeristen, maar nog niet op het vasteland

Cuba, waar de economie sterk afhankelijk is van het toerisme, opent op 1 juli opnieuw de grenzen voor vakantiegangers. Maar toeristen zullen in eerste instantie enkel op kleine eilanden welkom zijn.

Cuba wil het internationale toerisme gradueel opstarten, te beginnen met de beachresorts op de eilanden Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz en Cayo Santa Maria. De hotels daar zullen hun maximumcapaciteit nog niet benutten, en ook uitstappen worden beperkt tot de omgeving. Een bezoek aan Havana is uitgesloten.

Volgens de minister van Toerisme Juan Carlos Garcia kunnen toeristen zo opnieuw genieten van de pracht die het land te bieden heeft zonder de veiligheid in gedrang te brengen en het risico op verspreiding van het coronavirus te verhogen. Vanaf donderdag zijn boekingen al mogelijk. Een timing voor wanneer de rest van het Caribische eiland opnieuw internationale toeristen mag ontvangen, is er nog niet.

In Cuba zijn in totaal 2.280 besmettingen en 84 doden door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Volgens de autoriteiten is de epidemie er onder controle. De voorbije dagen werden telkens nog geen tien nieuwe besmettingen per dag gerapporteerd, en twee derde van het eiland is virusvrij.