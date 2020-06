Cijfers zijn er: 10 doden, 104 besmettingen

Sciensano heeft na wat vertraging de dagelijkse cijferupdate vrijgegeven. Er is sprake van 10 overlijdens, 104 besmettingen en 19 ziekenhuisopnames.

Met 104 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur komt het totaal aantal besmettingen in België nu op 60.348. 69 gevallen werden in Vlaanderen gemeld, 22 in Brussel en 13 in Wallonië.

Van de 10 sterfgevallen, vonden er 5 in ziekenhuizen plaats en 5 in woonzorgcentra. De meerderheid van de sterfgevallen vond plaats in Vlaanderen, waar er 8 overlijdens plaatsvonden. Zowel in Brussel als in Wallonië stierf er de afgelopen 24 uur 1 persoon ten gevolge van covid-19.

De ziekenhuizen namen de afgelopen 24 uur 19 nieuwe patiënten op. Er werden geen patiënten opgenomen die afkomstig waren uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg. Tegelijkertijd werden 40 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

Op dit moment liggen er in totaal 344 covid-19 patiënten in de Belgische ziekenhuizen. 60 daarvan bevinden zich op intensive care. Dat het aantal ziekenhuisopnames ook de afgelopen 24 uur onder de de 50 blijft, valt binnen de dalende trend die al enkele weken bezig is.

Vertraging

Normaalgeeft Sciensano elke dag om 11 uur een dagelijkse cijferupdate, maar vandaag was dat pas om 12u20. Dat kwam doordat de oorspronkelijke cijfers niet correct zouden zijn geweest. Die spraken onder meer van 180 besmettingen. Volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano zou een laboratorium bepaalde bloedtesten verkeerdelijk als coronapositief hebben gelabeld.