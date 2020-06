De Antwerpse drugsbaron Nordin E.H. (32), alias ‘dikke Nordin van den Dam’, is in Dubai op vraag van ons land opgepakt. Dat vernam De Standaard uit goede bron. Het Antwerpse gerecht zal zijn uitlevering vragen.

Voor de Antwerpse drugswereld is de arrestatie van E.H. een zware klap want tot voor kort dachten de drugsbaronnen dat ze in Dubai helemaal buiten schot van het gerecht waren.

Nordin E.H. is ook niet ...