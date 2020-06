Personeel Antwerpse Zoo voert actie

Het personeel van de Zoo van Antwerpen gaat donderdag actievoeren uit protest tegen de onwil van de directie om overleg te voeren over aangekondigde ontslagen, meldt ACV. Indien de directie niet toegeeft, dreigt maandag zelfs een staking.

Het personeel van de Antwerpse Zoo kwam donderdag om 12.00 uur samen aan de ingang van de Zoo op het Koningin Astridplein voor een symbolische actie, zegt Steve Rosseel van ACV Voeding en Diensten. Het personeel draagt daarbij een rouwband. Bezoekers kunnen wel nog steeds binnen.

In de Zoo en dierenpark Planckendael, die allebei onder de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) vallen, zijn omwille van de coronacrisis in totaal 24 banen bedreigd.

Het protest is volgens Rosseel gericht tegen de weigering van de directie om overleg te voeren over de aangekondigde ontslagen. ‘We voelen geen enkele bereidheid tot overleg, de directie stelt dat de ontslagen sowieso zullen vallen’, zegt hij. ‘De komende maanden zouden er bovendien nog bijkomende maatregelen worden genomen. Wij vragen om samen na te denken over andere oplossingen. We hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de overheidsmaatregelen rond onder meer technische werkloosheid niet ten volle worden benut.’

Maandag zien bonden en directie elkaar opnieuw. Als de directie dan nog steeds overleg weigert, zo waarschuwt de vakbondsman, dan dreigen hardere acties. ‘Dan kan het zijn dat de dierentuin dicht gaat.’