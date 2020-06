Zangeres en oorlogsicoon Vera Lynn (103) overleden

In Groot-Brittannië is deze ochtend de Britse zangeres Vera Lynn overleden op 103-jarige leeftijd. Lynn was vooral bekend voor haar werk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog soldaten een hart onder de riem stak.

De zangeres overleed deze ochtend omringd door familie en vrienden, zo meldt de BBC. Lynn was een icoon in de muziekindustrie. Vooral haar in 1939 opgenomen nummer We’ll meet again werd het lijflied voor menig soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog ver weg van huis ging vechten. Ook het nummer White Cliffs of Dover, waarin Lynn de toekomstige vrijheid van het door de Duitsers gebombardeerde Groot-Brittannië bezong, werd een instant klassieker. In de jaren ‘50 bleef ze bekendstaan als de Madonna van haar tijd. Ze trad nog regelmatig op voor Britse oorlogsveteranen.

In 2009 maakte Lynn zowaar een comeback in de hitlijsten toen We’ll meet again - The Very best of Vera Lynn verscheen. Daarmee was ze de oudste nog levende artieste die de Britse top 20 wist te bereiken. Ook recent kon Lynns werk nog op heel wat belangstelling rekenen. Tijdens de lockdown werd het nummer We’ll meet again bijzonder vaak op de Britse radio gedraaid om burgers aan te moedigen vol te houden.

Lynn werd 103.