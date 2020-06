Het onweer dat woensdag over ons land trok, heeft op verschillende plaatsen overlast veroorzaakt. De regenval leidde ook tot de zwaarste avondspits sinds de coronacrisis. In de video hierboven ziet u hoe het er op sommige plaatsen aan toe ging.

Het onweer hield onder andere lelijk huis in Antwerpen en dan nog in volle avondspits. In de Kennedytunnel moesten in beide richtingen twee rijstroken afgesloten worden en ook in de Bolivartunnel onder het Justitiepaleis veroorzaakte de regenval problemen. Er stonden lange files in zowat alle richtingen.