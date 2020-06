Dagelijkse cijfers Sciensano vertraagd, Van Gucht: ‘Data waren niet correct’

Normaal geeft Sciensano elke dag om 11 uur een cijferupdate. Vandaag was dat niet geval. Volgens Van Gucht omdat ‘de data incorrect waren’. De r-waarde en dus het aantal besmettingen waren ineens fel gestegen. Sciensano is de gegevens opnieuw aan het onderzoeken en zal later vandaag nieuwe cijfers vrijgeven.