Kristen Stewart geeft gestalte aan prinses Diana

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart kruipt voor een nieuwe film in de huid van prinses Diana. De opnames gaan volgend jaar van start.

Ze werd bekend als het dolverliefde tienermeisje dat uiteindelijk transformeerde tot een vampier, maar voor een nieuwe filmrol wordt Kristen Stewart uitgedost in mantelpakjes en parels. De 30-jarige actrice zal immers prinses Diana vertolken in de op stapel staande film Spencer, naar de meisjesnaam van de betreurde royal.

Dat heeft regisseur Pablo Larraín bekendgemaakt in een gesprek met Deadline. De film zal focussen op de dagen nadat Diana besluit om haar huwelijk met prins Charles op te geven, en daarbij haar kansen om ooit koningin te worden.

‘Wanneer iemand beslist om geen koningin te worden en liever haar eigen pad bewandelt, is dat een enorm grote beslissing. Het is het sprookje op z’n kop. Hoe beslis je zoiets?’, aldus Larraín over zijn keuze om net dat moment uit het leven van Diana naar een film te vertalen.

Volgens de Chileense regisseur is Stewart de perfecte actrice om gestalte te geven aan Diana. ‘Ze kan erg mysterieus en fragiel overkomen, maar tegelijkertijd ook heel sterk, en dat is net wat we nodig hebben.’

Grappig detail: Stewart is al jaren een van de gezichten van Chanel, terwijl Diana na haar scheiding de creaties van het Franse modehuis net is gaan mijden omdat het logo met de twee c’s haar teveel deden denken aan Charles en zijn minnares (nu echtgenote) Camilla.

Larraín maakte in 2016 ook al de film Jackie, over de echtgenote van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy, met Natalie Portman in de hoofdrol. De opnames voor Spencer zouden volgend jaar van start gaan. Wie prins Charles zal vertolken, is nog niet beslist.