Katia Segers (SP.A): ‘Vlaams Belang spreekt zichzelf tegen’

Met de vraag aan de openbare omroep om een passage uit De ideale wereld te knippen, spreekt het Vlaams Belang zichzelf tegen. Dat meent Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A). Ze vindt ook dat de VRT niet mag plooien voor politieke druk.

Op vraag van Vlaams Belang werd een passage uit De Ideale Wereld geknipt, waarin de Hitlergroet werd gebruikt. Dat blijkt uit intern mailverkeer van de VRT en werd ook bevestigd door VB-voorzitter Tom Van Grieken. ‘Het belangrijkste is dat de fout is rechtgezet’, aldus Van Grieken.

Katia Segers, volksvertegenwoordiger van de SP.A, vindt dat de partij zichzelf tegenspreekt. ‘Dit gebeurt uitgerekend een dag nadat de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie heeft ingediend om censuur in de media tegen te gaan. Daarin stellen ze dat de creativiteit van de media te allen tijde gegarandeerd moet worden.’

Ook vindt Segers het verontrustend dat de twee VB-vertegenwoordigers binnen de raad van bestuur van de VRT ‘blijkbaar genoeg wegen met de steun van de N-VA om met succes druk uit te oefenen op de inhoud van de openbare omroep'.

Ze heeft begrip voor de context waarin de openbare omroep zich nu bevindt - ‘een moeilijke transitiefase met een overgangs-ceo in aanloop naar de nieuwe beheersovereenkomst en midden in de coronacrisis’ - maar benadrukt toch dat de VRT nooit mag plooien voor politieke druk. ‘We mogen absoluut niet teruggaan naar een gepolitiseerde publieke omroep. De VRT is sterk genoeg om niet toe te geven aan welke politieke druk dan ook’, besluit Segers.